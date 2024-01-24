Elon Musk lobiye teslim oldu

Space X ile Tesla'nın kurucusu ve sosyal medya platformu X'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk, 7 Ekim sonrası X platformunda Filistin'e destek veren hesapları engellememesinin ardından ABD'deki Yahudi lobi kuruluşları ve ilişkili kurumların saldırısına uğramıştı. Bu saldırıların ardından İsrail'i ziyaret eden Musk, önceki gün yaptığı açıklamalarla 'Lobi' teslim olduğunu ortaya koydu. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Yahudi Birliği konferansında konuşma yapan Amerikalı milyarder Musk, Gazze ve Filistinlilerin yok edilmesini isteyen Siyonist köşe yazarı Ben Shapiro'ya verdiği röportajda, "Yahudi insanlar etrafında büyüdüm, İbrani bir anaokuluna gittim, ismim de oldukça Yahudi ismi. 13 yaşındayken İsrail'e gittim, arkadaşlarımın çoğu Yahudi, bazen 'Ben de mi Yahudiyim' diyorum, Yahudi gibiyim" ifadelerini kullandı. Musk, katıldığı konferanstan önce de Polonya'nın Krakow kentindeki Auschwitz Yahudi toplama kampını yine Siyonist kara propagandacı ziyaret etti.