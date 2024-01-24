Tatilden taviz vermiyoruz! Geceliği 10 bin lira otellerde yer yok

Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre: Okulların ara tatil dönemine girmesi ile birlikte turizm merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Uludağ, Palandöken, Kartepe, Kartalkaya ve Erciyes gibi kayak merkezlerinde otel doluluk oranları şimdiden yüzde 70'leri buldu. Sektör temsilcileri otellere müşterilerin gelmeye devam ettiğini belirterek hafta sonuna kadar doluluk oranlarının yüzde 80'leri bulabileceğini ifade ediyor.

Antalya ve Ege otellerine de ilgi var. Ayrıca Kapadokya, Abant ve Sapanca gibi butik tatil merkezlerinde de doluluk oranları yükseliyor. 22 Ocak-2 Şubat ara tatil döneminde 1,5 milyon kişinin tatile çıkacağı ifade ediliyor.

Bu rakamın büyük bir kısmı da otellerde konaklama yapacak. Turizmciler yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getiriyor. Tatil bölgelerini dolduran turist popülasyonuna bakıldığında ise yüzde yerli turist oranının 70'lere ulaştığı belirtiliyor.

3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Ara tatil döneminde otellerde yoğunluk yaşanırken, fiyatlar da dudak uçuklatıyor. En pahalı lokasyon olarak Uludağ ön plana çıkıyor. Uludağ'ı Kartalkaya, Palandöken ve Kartepe takip ediyor. Antalya ve Ege otelleri kayak merkezlerine göre daha uygun tatil fırsatı sunuyor. Kapadokya'da da fiyatlar bu dönemde yüksek seyrediyor. Uludağ'daki pansiyonlarda gecelik, oda-kahvaltı konaklama kişi başı 1.500 liradan başlıyor. Ancak bu pansiyonların çoğu Bursa şehir merkezinde yer alıyor.

Kayak yapmak isteyenleri yarım saatlik bir yol bekliyor. Uludağ Milli Parkı'nın içinde yer alan tesislerde ise gecelik kişi başı konaklama fiyatları 3 bin liradan başlıyor. Ancak 5 yıldızlı bir otelde konaklamak isterseniz gecelik fiyat kişi başı 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu bölgedeki otellerde "her şey dahil" sistem bulunmuyor. Oda kahvaltı verilen odalar dışında öğlen ve akşam yemeklerini tatilci cebinden ödemek durumunda kalıyor. Ayrıca kayak yapmak ve aktivitelere katılmak da ekstra ücretlendiriliyor. Kısacası Uludağ, Palandöken ya da Kartalkaya gibi kayak merkezlerinde 4 kişilik bir ailenin 5 günlük tatili 70 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkıyor.

GÜNEYİ YABANCI TERCİH EDİYOR

Antalya ve Egede'deki otellerde fiyatlar biraz daha makul. Yaz dönemi olmaması nedeniyle çok rağbet olamayan bu tesislerde her şey dahil kişi başı 3 bin liraya kalmak mümkün. Ancak bu dönemde tesisleri yerliden çok yabancı turist tercih ediyor. Abant, Kapadokya ve Sapanca'daki tesislerde de gecelik oda kahvaltı fiyatlar 2 bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Bu tesisler kayak merkezlerinden daha uygun ve kış turizmine daha yatkın olması sebebi ile tercih ediliyor.