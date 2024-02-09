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Birden fazla kadroya vekalet edilmesi halinde vekalet ücreti nasıl ödenmelidir?

657 sayılı Kanunun ilgili madde hükümleri gereği birden fazla kadroya vekalet edilmesi halinde tek bir göreve ait vekalet ücreti ödenmelidir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 14:00, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 23:20
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Birden fazla kadroya vekalet edilmesi halinde vekalet ücreti nasıl ödenmelidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "birleşemeyecek görevler" başlıklı 90'ıncı maddesine göre;

" Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz."

657 sayılı Kanunun "vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler" başlıklı 175'inci maddesine göre;

" Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146'ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

88'inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir."

Bu düzenlemelere göre; bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz ve dolayısıyla birden fazla kadroya vekalet eden memura yalnızca bir vekalet görevinin ücreti ödenmelidir.


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