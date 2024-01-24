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MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden MBSTS başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 10:20, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 10:35
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MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı

DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

DUYURU

(24 Ocak 2024)

2024-DİB-MBSTS: Başvuruların Alınması

2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS), 9 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 24-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 24 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DİB-MBSTS kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

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