Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Fahiş fiyata ceza yağdı
Fahiş fiyata ceza yağdı
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
Türk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyor
Türk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyor
Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor
Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor
Konut satışları yüzde 40 düştü: Kentten tersine göç başladı
Konut satışları yüzde 40 düştü: Kentten tersine göç başladı
'Seçil Erzan' dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı
'Seçil Erzan' dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı
Diyanet'ten Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu
Uzmanı açıkladı: Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek
Uzmanı açıkladı: Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek
2023 istatistikleri açıklandı: Araç satışlarında zirve değişti
2023 istatistikleri açıklandı: Araç satışlarında zirve değişti
'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyor' iddiası yalanlandı
'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyor' iddiası yalanlandı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi ittifak yapacak mı?
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi ittifak yapacak mı?
'Merkez Bankası bu yıl faiz indirimine gitmeyebilir'
'Merkez Bankası bu yıl faiz indirimine gitmeyebilir'
MHP İsveç'in NATO'ya üyeliğine destek verecek
MHP İsveç'in NATO'ya üyeliğine destek verecek
Yargıtay'da geçen yıl 264 binden fazla dosya sonuçlandırıldı
Yargıtay'da geçen yıl 264 binden fazla dosya sonuçlandırıldı
İsrail, Gazze'de en ağır kaybını yaşadı: 21 asker öldü
İsrail, Gazze'de en ağır kaybını yaşadı: 21 asker öldü
Bahçeli'den Özgür Özel'e Dersim tepkisi
Bahçeli'den Özgür Özel'e Dersim tepkisi
İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
Bakan Şimşek: KİT reform çalışmalarının ilk aşamasını tamamladık
Bakan Şimşek: KİT reform çalışmalarının ilk aşamasını tamamladık
Emeklinin gözü TBMM'de
Emeklinin gözü TBMM'de
Müşteri onayı olmadan banka hesabı açılamayacak
Müşteri onayı olmadan banka hesabı açılamayacak
Benzine zam geliyor!
Benzine zam geliyor!
Eğitimde dijital dönem, orta ve liseler için 500 yenilikçi sınıf
Eğitimde dijital dönem, orta ve liseler için 500 yenilikçi sınıf
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 yükselişle 7.982,71 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 10:12, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 10:13
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,65 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 7.982,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.950,06 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasının risk iştahını beslese de, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.060 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber