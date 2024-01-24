Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 11:06, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 11:08
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.