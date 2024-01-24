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İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu

İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 11:16, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 11:42
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İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda İYİ Parti'nin İstanbul adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Akşener, milletvekillerini aday olarak göstermek istemediğini ancak Balıkesir adayının da Turhan Çömez olduğunu duyurdu. Akşener, Sincan Belediye Başkan adayı da Sinan Koca olarak duyurdu. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP'ye İsveç göndermesi...

- İsveç'in NATO'ya katılım protokolü İyi Parti'nin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. AK Parti ile aynı bildiriye imza atmayız" diyenlerin el kaldırdığına şahit olduk. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar yerine getirilmemiş, kabul edilebilir adımlar atılmamış olmasına rağmen, ülkemizin elindeki koz elimizden uçup gitti.

Her türlü baskıya rağmen dik durduk

- Biz İYİ Parti olarak bu konuda en başında ne söylediysek onun savunucusu olduk. NATO'nun genişleme sürecini önemli bulsak da Türkiye'nin çıkarları, onuru ve saygınlığı bizim için önemliydi. Öyle bir oylama yaşadık ki adeta turnusol kağıdı niteliğindeydi. Dün de gösterdik ki her türlü baskıya dayatmaya rağmen dimdik duran bir İyi Parti var.

TÜİK'e tepki: Sanki meteoroloji enstitüsü

- Neymiş vatandaş, açıklanan enflasyonun iki katını hissediyormuş. Yani TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor ama biz iki katını hissediyormuşuz. İstatistik kurumu değil, meteoroloji enstitüsü.

- Aradaki farkın sebebi de Balkanlar'dan gelen yüksek enflasyon dalgası ve ya döviz kurlarındaki nem oranı değil; tüketim alışkanlıkları ve harcama kalıplarıymış. Yani sorun 85 milyondaymış. İşte Türkiye'nin en önemli kurumlardan birinin düşürüldüğü durum.

Ekmek bulamıyorsan tuğla ye diyor!

- Milletin tüketim alışkanlıkları yanlış demek, 'ekmek bulamıyorsan tuğla ye' demekle aynı şeydir. Hiç suçu vatandaşa atıp işin içinde sıyrılmaya kalkmayın. TÜİK bir itirafta bulunmuş. Yani enflasyonun yüzde 64,7 değil, yüzde 129,4 olarak vatandaşa yansıdığını açıklamış. Size düşen maaş zamlarını bir an önce güncellemektir. Buyurun size milletin hissettiği gerçek enflasyon. Hodri meydan.

En düşük emekli maaşı 17 in TL olsun

- Sayın Erdoğan, emeklilerimiz üzerindeki ağır yükü kaldırın. En düşük maaşını asgari ücret seviyesine çıkarın. Kök maaş işinden vazgeçin. Yüksek ücret üzerinden prim ödeyenleri cezalandırmayın. Emeklilerimiz kendi hayatlarında değil, evlatlarının hayatlarından da sorumlu. Bu memleket için ter dökenleri daha fazla görmezden gelemezsiniz. Vatandaşınızı umursamıyorsanız o makamlarda oturmanızın bir anlamı yoktur!"

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tam ismiyle Satuk Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulu'nda başladığı eğitim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu ve Ankara Atatürk Lisesi'ni tamamlayarak devam etti. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olurken, profesyonel kariyerine büyük potansiyel gördüğü Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı. Satış, pazarlama ve yatırım konularında kazandığı bilgi deneyimi sayesinde kısa süre içerisinde başarıya ulaştı. 1997 yılında USTA LLP'yi kuran isim, yapı kimyasallarına yaptığı yatırımlarla şirketinin Orta Asya'daki büyümesinde önemli bir rol oynadı. 2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde sattıktan sonra, kurumsal dünyada BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi.

Orta Asya'da bulunduğu süre boyunca Rusça, İngilizce ve Kazakça dillerinde akıcı hale geldi. 2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'ye, 2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşen isim, Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO unvanıyla yürüttüğü kariyerine devam etti. Buradaki kurumsal kariyerinin ardından 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başladı. Orhan Kavuncu'nun oğludur.

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