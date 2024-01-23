İlandır

2024 yılının ilk günleri ile birlikte her yıl yapılması planlananlar listemizde İngilizce öğrenmek yeniden ilk sırada yer aldı. Globalleşen dünyada en yaygın kullanılan dil olan İngilizce dilini biliyor olmak artık ayrıcalık veya öncelik değil gereklilik ve zorunluluk haline geldi. Tam bu noktada yıllardır İngilizce eğitimi için bütçe ve zaman ayıranların hala hedefledikleri İngilizce yeterliliğine ulaşamamış olması bulundukları şehirlerde katılım sağlayabilecekleri kurs araştırması yaparken daha temkinli yaklaşmasına ve en çok tercih edilen kurslara öncelik vermesine neden oldu.

İzmir İngilizce kursları arasında sıradanlaşan İngilizce kursu programlarının aksine her yaş grubu ve her seviye için ayrı bir İngilizce müfredatı oluşturarak İzmir'de fark yaratan Akademik International İzmir İngilizce Kursu size zaman kaybetmeden okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört temel beceride hedeflediğiniz dil seviyesine ulaştıracaktır. İzmir İngilizce kursu için sıkça sorulan bir diğer sorulardan biri ise İngilizce kursunun konuşma odaklı mı yoksa dil bilgisi odaklı mı ilerlediğidir. İyi bir konuşma ve yazma seviyesi için gerekli olan grammar bilgisi ile birlikte yabancı hocalar ile gerçekleştirilen konuşma dersleri İngilizce hakimiyetinizi artırarak bol bol gerçekleştirilen İngilizce konuşma dersleri sizi refleksli dil kullanımına ulaştıracaktır.

Türkiye'de ilk kez yetişkinler için ayrıca eğitim müfredatı oluşturarak fark yaratan Akademik International Yabancı Dil Okulları İzmir dil kursu, İstanbul dil kursu, Bursa dil kursu, Ankara dil kursu, Eskişehir dil kursundan sonra Kocaeli'nde de yüz yüze eğitim verebildiği gibi dilediği zaman dilediği yerde katılım sağlayabileceği Türkiye'nin en interaktif online dil platformu Letslingo online dil kursu ile İngilizce eğitiminde öncü olmaya devam etmektedir.

En iyi İngilizce dil kursu sıralamasında ilk sırada yer alan Akademik International İzmir dil kursu ile yetişkinler için özel hazırlanan özgün kaynakları ve deneyimli eğitmen kadrosuyla akademik hayatında ve kariyerinde ulaşmak istediğin dil seviyesine ulaşacaksın. İzmir dil kursu için en çok tavsiye edilen kurslar için araştırma yaptığınızda karşınıza çıkacak İzmir Alsancak'ta yer alan kurumuzu ziyaret ederek kurum öğrencileri için özel hazırlanmış Londra merkezli yayınevimiz The Academic Publishing yayınevine ait özgün kaynaklarımızı inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak web sayfasını inceleyebilirsiniz.

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