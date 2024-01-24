İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti

İzmir'in Bornova ilçesinde kayınvalidesini ve 3 yaşındaki kızını tabancayla öldüren, karısını yaralayan öğretim üyesi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, 1 yıldır eşinden ayrı yaşayan ve kanser tedavisi gören Ege Üniversitesinde öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki eski evinin bulunduğu sokağa geldi.

Sokakta bekleyen Yılmaz, evden dışarı çıkan İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde akademisyen eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz, 3 yaşındaki kızı Linda Yılmaz ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye tabancayla ateş etti. Yılmaz, daha sonra tabancayla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak bulunan Derya Uzelli Yılmaz, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.