'Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapısını güçlendiriyoruz'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapısını; teknolojik imkanlarla donatılmış, çağın gerekliliklerine uygun, depreme dayanıklı yeni Adalet Saraylarımızla güçlendiriyoruz" dedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 11:46, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 11:48
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapısını; teknolojik imkanlarla donatılmış, çağın gerekliliklerine uygun, depreme dayanıklı yeni Adalet Saraylarımızla güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın adalete açılan kapısı olan modern Adalet Saraylarımızla Türkiye Yüzyılı'nda, Adaletin Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.