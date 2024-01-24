'Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapısını güçlendiriyoruz'

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapısını; teknolojik imkanlarla donatılmış, çağın gerekliliklerine uygun, depreme dayanıklı yeni Adalet Saraylarımızla güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın adalete açılan kapısı olan modern Adalet Saraylarımızla Türkiye Yüzyılı'nda, Adaletin Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

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