Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yalova ve İstanbul ilçe adaylarımızı açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bazı yerlerde burada olduğu gibi bizzat kendimiz, diğer yerlerde de genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız.

Büyükşehir adaylarımızda kendi şehirleri ile ilgili projelerini hazırlamaya hazırlanıyor. Mesela yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımı ile bir süredir yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı. Adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz.

Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteri ile depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm alt yapısı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören'de yazdığı hizmet destanı ile tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. AK Parti kurulduğu günden beri genel, yerel her seçimde milletimizin karşısına güçlü bir programla, iddialı projelerle, hayırlı hizmet hazırlıkları ile çıkmış bir partidir. Diyorum ki, bakınız AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil.

Dikkat ederseniz AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programları, projelere önem veren başka siyasi yapılar da yok. Niçin biliyor musunuz? Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kendi iç çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanları ile iş birliği çabalarından programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bırakınız yeni eser yapmayı devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Dikkat edin söz verdiği şeylerden bazılarını çeşitli sebeplerden yapamayanlardan değil, yıllarda yönetimde kalmalarına rağmen hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Hiçbir şey yapmadılar doğru değil, bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile. Daha bölücü örgütün güdümündeki partiyi şehirlerindeki yönetime ortak etme çabalarını saymıyorum bile. Daha Cumhurbaşkanı Yardımcılığı rüyası ile aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile. Ama ülkeye, millete, şehirlerine hizmet etme, eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahid olan yok. Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişliği, gerileyişi izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır.

Bunları söylerken amacımız ne polemik yapmaktır, ne kimseye bühtan etmektir. Biz sadece milletimizin hissiyatını, derdini, beklentisini, özellikle dile getiriyoruz. Üstelik bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için de yapmıyoruz. Kendi aramızda aynı değerlendirmeyi hem de fazlasıyla yapıyor ve gereken müdahalelerde bulunuyoruz. Elimizi vicdanımıza koyup baktığımızda gördüğümüz manzara şudur; Bilhassa ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren yüzü kızarması gerektiği halde şehri için hiçbir büyük projesi olmaması ile övünen, yıllardır hiçbir alt yapı çalışması yapmayıp sadece tabela değiştiren, istismar ve korku siyaseti ile insanların iradesine ipotek koyan, velhasıl esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. Ancak bizim başka endişelerimiz de var. Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleri ile gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz.

AK Parti kurulduğu günden beri eser ve hizmet siyaseti ile milletimizin gönlünde yer etmiştir. Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların önümüzü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar bu dilden anlamaz. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturdukları senaryoları tekrarlar, üzerimize saldıkları terör örgütlerine payandalık yaparlar. Biz elbette bu hakikatleri milletimizle paylaşacağız ama asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamalarına izin vermeyeceğiz. İşte bunun için gerçek belediyecilik diyoruz. İşte bunun için işimizi her zaman ve her yerde düzgün şekilde yapacağız diyoruz. İşte bunun için milletimizin huzuruna programlarımızla, projelerimizle, icraatımızla çıkıyoruz. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız diyoruz. Şayet biz işimizi düzgünce yapar, milletimizin gönlünü kazanırsak, şayet biz vaktimizi, enerjimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, şayet biz boş lafla, yalanla, şovla, reklamla değil gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, şayet biz gösterişe, şatafata, riyaya, kibre itibar etmeden işimizi mütevazi şekilde yürütürsek yani biz doğru olursak emin olun eğri zaten belasını bulur.

Başkalarının ne yaptığının, ne dolaplar çevirdiğinin, hangi kirli pazarlıklarla gemilerini yürütmeye çalıştıklarının bizim açımızdan önemi yoktur. Varsın onlar siyaseti basit bir toplama çıkarma işlemine indirgesinler. Varsın onlar algı ve kelime oyunları ile milletin aklını çelebileceklerini zannetsinler. Varsın onlar siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler. Biz işimize bakacağız, vazifemizi en doğru, en samimi biçimde yapmaya odaklanacağız. Gelin şimdi buradan şu salondan öyle bir ses verelim ki 81 vilayetimizden duyulsun. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya, kadın, genç, erkek var mıyız? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum.