Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2 maddesi gündemde

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 31/10/1980 tarihli ve 2329 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 169. maddesinin ".avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz." bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değiştirilen 16. maddesine 8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanunu da gündemde

Mezkur Kanunun 8 nci maddesinin ikinci fıkrasında kınama cezasını gerektiren filler sayılmış olup, (a) bendinde, "Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak." hükmü yer almaktadır. Bu bentte yer alan "ve dışında" hükmünün iptali görüşülecek.

Soybağının reddi davasına ilişkin kuralın iptali görüşülecek

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 291. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Mezkur kural şu şekilde; "Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir."

Kamulaştırmada arsa paylarının ayrı ayrı takdir edilmesi dava konusu edildi

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 46. maddesinin yedinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Söz konusu hüküm şu şekilde; "Anagayrimenkul kamulaştırılırsa, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de gözönünde tutularak ayrı ayrı takdir olunur ve o bölümün malikine ödenir."