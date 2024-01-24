Koyunları ölen adam kendini yakmaya çalıştı

Şanlıurfa'da hayvansal hastalık nedeniyle 19 koyunu ölen adam, elinde bıçak ve benzin şişesiyle ilçe tarım müdürlüğü önünde yetkililere tepki gösterdi.

Haliliye ilçesine bağlı kırsal Gülveren Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ahmet Kurt'a ait koyunlar, yaklaşık 15 gün önce henüz bilinmeyen nedenle ölmeye başladı. Hayvanlarının öldüğünü gören Kurt, nedenini öğrenmek için Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek yetkililerden yardım istedi. Yetkililer, kırsal mahalleye giderek ölen hayvanlardan numune aldı. Alınan numune incelenmek üzere Adana Hayvan Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

15 günde 19 koyunu ölen çiftçi isyan etti

Hayvanlarının ölümünü durduramayan Kurt, telef olan bir koyunu Haliliye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önüne attı. Elinde benzin ve bıçakla yetkililere tepki gösteren Kurt, bir süre olay yerine giden polis ekiplerine direndi. Sesini duyurmak için elindeki benzinle kendini yakmaya çalışan Kurt, sesini duyurmak için başka çaresinin kalmadığını söyledi. Kurt, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Hayvanları öldüğü için duruma tepki gösterdiğini aktaran çiftçi Ahmet Kurt, "Hayvanlarım ölüyordu. 19 hayvanım öldü. Çare bulamadıkları için bende buraya geldim, çare aramaya geldim" dedi.

Babasının eylemini duyarak olay yerine gelen oğul Erhan Kurt, "Daha önce güzel bir dil ile derdimizi anlattık, hayvanlarımızın bir bir öldüğünü söyledik. Bunun çaresi neyse ilaç parasını verelim diğer hayvanlarımız ölmesin dedik. Bu hayvanlarımızın ölümlerini durdurmak istedik. Yetkililerin ilaç tedavisi uyguladığı hayvanlarımız da öldü. En sağlam hayvan bile uygulanan tedavi sonrası öldü. Artık hayvanlarımızın ölümlerini durduramayınca babam böyle bir yolla başvurdu. İlçe tarım müdürlüğünde yetkililer, hayvanlardan numune alarak Adana'ya gönderdi. 10 gündür sonuç gelmeyince babamı durduramadık" ifadelerini kullandı.

Haliliye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, konu ile ilgili açıklamasında, hayvan ölümleri ile ilgili çalışmanın devam ettiği bildirildi.