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İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu

İYİ Parti'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. Yıldırım, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi sürecinde danışmanlığını yapmıştı...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 14:41, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 15:39
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31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti bugün İstanbul ve Balıkesir'in ardından Ankara adayını da açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Topel YILDIRIM'ın olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanılığı görevi süresince danışmanlığı yapan Cengiz Topel Yıldırım'ı aday gösterdi...

2014 yerel seçiminde, CHP'nin Ankara adayı olarak ismi geçen fakat aday gösyerilmeyen Yıldırım, bir dönem de Ankaragücü kulübünün başkanlığını yaptı.

Cengiz Topel Yıldırım kimdir?

Cengiz Topel Yıldırım, lise yılları içerisinde Etlikspor'da amatör lisanslı futbol oynadı. Cengiz Topel Yıldırım, futbola ve Ankara'ya olan tutkusunu, Ankaragücü'nde birleştirmişti. 2008 yılında, Ankaragücü Yönetim Kurulu'nda bulundu.

Bir dönem Ankaragücü Spor Kulübü başkanlığı da yapan Yıldırım 2014'te büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu, ancak o dönem parti tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullandı.

Yavaş'ın adaylığı kesinleşmeden önce 2019 yerel seçimlerinde de siyasi kulislerde ismi adaylar arasında konuşuldu.

Yıldırım, 2016'dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını üstlenmişti.

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