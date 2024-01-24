İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, annesi ağır yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'ndeki müstakil eve dış kapının camını kırarak giren zanlı, evde ikamet eden Suzan Ediz (34) ile Behiye Ediz'i (12) bıçakla yaraladı.

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