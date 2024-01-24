Rusya'dan Türkiye'nin NATO kararı yorumu: Türkiye'nin egemen kararı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 15:24, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 15:27
Peskov, gazetecilere, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin soruyu yanıtladı.
Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var." ifadelerini kullandı.
Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.