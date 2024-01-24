Sınırda yakalanan eski tuğgeneralin adli kontrolünün devamına karar verildi

Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat 2021'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalanmıştı. "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında dava açılan Cankıymaz, 5 Nisan 2022'de adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmişti.

Mahkeme, Cankıymaz hakkındaki "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarının devamına hükmetti ve davayı 17 Nisan 2024'e erteledi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu ve yurt dışına kaçarken yakalandığını kaydederek, "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmesi talep etti.

Cankıymaz, rapora ilişkin beyanını hazırlamak için süre talep etti.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

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