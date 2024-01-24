Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 15:55, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 15:49
Savaş A. idaresindeki 67 SE 155 plakalı otomobil, Ereğli-Zonguldak kara yolu Kavaklık 1. Köprü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hakkı K'ye (73) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hakkı K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hakkı K'nin cenazesi, incelemenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.