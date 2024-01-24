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MTV ödemelerinde son hafta

Motorlu taşıtlar vergisinin 2024 yılı birinci taksitinin 31 Ocak gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 15:56, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 15:52
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MTV ödemelerinde son hafta

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri ocak ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödemesinin 31 Ocak gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek. Ödemesini bu tarihe kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

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