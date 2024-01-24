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RTÜK onayladı! Fox TV'nin yeni adı: Now TV

TGRT iken satılıp adı Fox TV'ye dönüşen kanalın ismi bir kez daha değişiyor. Fox TV'nin isim değişikliği başvurusu RTÜK tarafından onaylandı. Fox TV, bundan sonra Now TV olarak yayın hayatına devam edecek.

Haber Giriş : 24 Ocak 2024 16:01, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 16:03
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RTÜK onayladı! Fox TV'nin yeni adı: Now TV

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV'nin logo değişikliğine gittiğini, kanalın yeni adının bundan böyle Now TV olacağını duyurdu. Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fox TV logo değişikliğine gitti, artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı."

FOX TV, haftlar öncesinden yenil yıl için profram çekimlerine başlamış ve kanalın ekran yüzleri ile dizi yıldızları yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya gelmişti. Bu çekimlerin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu ortay çıkmıştı.

İkinci kez isim değiştiriyor....

Fox TV daha önce TGRT olarak yayın hayatına değiştirirken ABD'ye satılmasının ardından Fox TV adını almıştı. İsim değişikliğinin sebebi İngiliz medya devi Disney grubunun FOX TV'yi satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması. Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek.

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