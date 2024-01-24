36 gündür aranan kuryenin toprağa gömülü cesedi bulundu

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için bir televizyon programı ekibinden yardım istedi. Günlerdir aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Z.B., şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Z.B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı. Ekiplerin ikinci bir cesedi arama çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi.