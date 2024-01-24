Sudanlı üniversite öğrencisini öldüren işletme sahibi tutuklandı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Almanan hayatını kaybetmiş, Hassan ise gözaltına alınmıştı.

Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören eski çalışanı Sudanlı Atta Almanan'ı (23) bıçaklayarak öldüren ve daha sonra gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı Abobaker Altahir Suloman Hassan'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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