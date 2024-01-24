Sudanlı üniversite öğrencisini öldüren işletme sahibi tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, eski çalışanını bıçaklayarak öldüren iş yeri sahibi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 16:56, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 16:57
Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören eski çalışanı Sudanlı Atta Almanan'ı (23) bıçaklayarak öldüren ve daha sonra gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı Abobaker Altahir Suloman Hassan'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Atta Almanan, 22 Ocak'ta bir süre önce çalıştığı aynı ülke vatandaşı Abobaker Altahir Suloman Hassan'iye ait Yeditepe Mahallesi'ndeki kafeye gitmiş, çıkan tartışmada işletme sahibince bıçaklanmıştı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Almanan hayatını kaybetmiş, Hassan ise gözaltına alınmıştı.