Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz

Milli Uzay Programı çerçevesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İlk defa zannediyorum Türkiye'de bir bilimsel olay bu kadar toplumsallaştı. Tuva Cihangir Atasever de 2-3 ay içerisinde bir yörünge altı uçuş yapacak" ifadelerini kullandı.

Gezeravcı ile önümüzdeki günlerde de bağlantı kuracaklarını dile getiren Kacır, "Zaten önümüzdeki günlerde 6-7 bağlantı daha olacak. Cuma günü de biz görüşeceğiz. Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi var. Oradan gençlerle birlikte bağlanacağız. Sonra da birkaç okula Hatay'da, Diyarbakır'da, Samsun'da. Farklı coğrafyalardan mesela Üniversite Samsun'dan seçildi. Bir okul deprem bölgesi Hatay'dan seçildi. Bir fen lisesi olsun dedik TÜBİTAK Fen Lisesi'nde olacak. Ülkenin farklı şehirlerinden, farklı okul tiplerinden olsun diye tercih ettik" diye konuştu.

Alper Gezeravcı'nın tecrübelerini öncelikle Türk milletine aktaracağını bildiren Kacır, "Önümüzdeki hafta ve aylarda Türkiye'deki şehirleri gezecek. Sonrasında Türk Devletleri'ne ve diğer ülkelere gidecek. 10 yıl zaten beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır ayrıca Gezeravcı'nın uzaydan döndükten sonra birkaç günlük beklemenin ardından Türkiye'ye geleceğini de duyurdu.

"Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz"

Bakan Kacır konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah devamını getirelim hep beraber. Bu Türkiye için bir fırsat. Ben inanıyorum ki; 2 şeyin miladı oldu. Evet, biz teknolojiye özellikle işte Teknofestlerle, havacılık projeleriyle ilgiyi arttırmıştık ama o ilgi bir eşiği daha geçti. Bilime de yönelmiş oldu. Bugün ofisteki arkadaşlardan birinin 2 yeğeni tatil olduğu için teyzelerinin yanına gelmişler. Biraz sohbet ettim 7. sınıfa gidiyorlar. İnanın o kadar detaylı biliyorlar ki bütün misyonu. Benim kadar biliyorlar hatta belki fazlaları vardır. İlk kez bu çocuklar bu kadar bilimsel şeylerle meşgul oluyorlar. Bu bir fırsat Türkiye için bunu devam ettirmemiz lazım. 5-10 sene bu hype'ı yüksek tutalım. İkincisi de uzay sanayii. Uzay sanayii için de bu bir milat olacak inşallah. Biz bunun peşinden meclise uzay kanunu götürmek istiyoruz. Taslağımız var. TUA'nın çalışmalarını da daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak bir taslağı hazırlamıştık. Peşinden bir uzay teknoloji gelişme bölgesine Ankara'da kuracağız. Zaten bu milli uzay programları hedefleri içinde olan bir projeydi ve Türkiye inşallah uzay sanayiinde, savunma sanayiindeki gibi bir başlangıç yapacak. Yani biz şimdiye kadar kendi uydularımıza yaptık. Bunlar önemli projeler ama dünyada uzay ekonomisi her yıl yüzde 30-40 büyüyor. 5-6 yıl içerisinde bir trilyon dolara geleceğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu kaçırmayalım."