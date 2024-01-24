4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yiğiter, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde F.A. yönetimindeki 42 AL 086 plakalı otomobil, D.A. idaresindeki 41 HH 266 plakalı otomobil, S.T'nin kullandığı 28 ACR 380 plakalı cip ve Yılmaz Yiğiter'in kontrolündeki 31 KDA 73 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

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