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Elif Şafak'ın 'Bit Palas' isimli kitabında intihal kararı

Yazar Elif Şafak'ın "Bit Palas" isimli kitabında, "Sinek Sarayı" kitabından intihal olduğu gerekçesiyle yazar ile yayınevinin maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 20:40, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 20:34
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Elif Şafak'ın 'Bit Palas' isimli kitabında intihal kararı

Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, İclal Mine Kırıkkanat'ın, davalılar Elif Şafak ile Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ'ye açtığı davanın kabulüne karar verdi.

Davalı tarafın, davacı tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklı haklarının ihlal edildiği belirtilen kararda, davacının mali ve manevi haklarına tecavüzün ref'ine karar verildi.

Kararda, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 70. maddesinin ilgili bendince haksız fiil sorumluluğu gereği 1000 lira maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan alınıp davacıya ödenmesine hükmedildi.

Mahkeme, 159 bin 51 lira 65 kuruş maddi tazminatın talep artırım tarihi olan 26 Eylül 2023'ten itibaren işleyecek yasal faizle birlikte davalı Şafak tarafından ödenmesini kararlaştırdı.

Kararda, 83 bin 666 lira 87 kuruş olarak belirlenen maddi tazminatın da talep artırım tarihi olan 26 Eylül'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Doğan Yayınları Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ'den alınıp davacı tarafa ödenmesine hükmetti. Ayrıca 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verildi.

Mahkeme, kararın kesinleşmesinden sonra Türkiye'de tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde, bir kez ilan verilmesine ve masrafın davalıdan alınmasına hükmetti.

Kararda, taraflar için iki haftalık süre içinde istinaf yolunun açık olduğu da kaydedildi.

- Dava süreci

Davacı İclal Mine Kırıkkanat'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Sinek Sarayı" isimli eserinin ilk olarak 1990 yılında yayınlandığı belirtildi.

Dilekçede, davalı Elif Şafak'ın ilk basımı 2002 yılında yapılan, 2009'dan itibaren Doğan Kitap'ta yayımlanan "Bit Palas" başlıklı romanın 60. sayfadan öteye kurgusu, kurgu mekanı, bazı karakterleri ve yazım üslubunun Kırıkkanat'ın kitabından intihal edildiği kaydedildi.

Davalılar Elif Şafak ile Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ'den maddi ve manevi tazminat talep edilen dilekçede ayrıca piyasaya henüz sürülmemiş olan davaya konu kitapların piyasaya sunulmasının men edilmesi, yeni kitap çıkarılmaması, tecavüzün refi, piyasaya sürülmüş olup satışı devam eden dava konusu kitapların toplanması, kitaptan elde edilen karın Kırıkkanat'a iade edilmesi ve hükmün tirajı en yüksek 5 gazeteden 3'ünde ilan edilmesi istendi.

Davalı şirket Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ'nin sunduğu cevap dilekçesinde, iddiaların hukuki dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi talep edildi.

Davalı Şafak ise "Bit Palas" isimli eser ile davacının "Sinek Sarayı" isimli eseri arasında esinlenme iddiasının dahi ileri sürülmesinin gerek edebiyat gerekse hukuk açısından mümkün olmadığını ifade ederek, davanın reddini istedi.

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