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SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 20:51, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 20:51
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SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı

SPK bülteninde, ENSRI pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Halit Özkan ve Şemsi Çilingiroğlu'na yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

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