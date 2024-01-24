Aracınıza seçtiğiniz yağ ömrünü de belirliyor?
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Aracınıza seçtiğiniz yağ ömrünü de belirliyor?
Araç sahipleri nasıl ki kendi sağlıklarını korumak için belli periyotta sağlık
kontrolünden geçirip, check up yaptırıyorlar ise araçlarını da belli dönemlerde
bakımdan geçirmeleri önem arz ediyor. Yıllık bakım ve muayene periyodunda araçların
yağ değişimi ise ana argümanlardan. Öncelikle araçta kullanılacak doğru motor
yağından emin olmak için araç üreticisinin önerdiği madeni yağ standardına veya
tavsiye edilen yetkili madeni yağı bulmak esas.
Etkili ve yetkili ellere başvurun
Piyasada çok farklı özelliklerde ve kalitede birçok motor yağı mevcut. Bunlardan
önemli olan sizin araca hangisinin uyacağı. Aracınıza uygun yağ türünü seçmek
için motor yağının içeriğinin önemini bilmeniz gerekiyor. Bu durumda Otorapor
Oto Ekspertiz yetkilileri, yetkili servislere ya da tanıdığınız, güvendiğiniz
ustalara danışmanınızı tavsiye ediyor.
Fiyattan ziyade kalite odaklı yaklaşım
Benzinli araçlara SA, SB, SC, SD, SE, SF ve SG yağları uygun bulunurken SA
ve SB türü, hafif yük altında çalışan arabalara uygun. SG türü, en üstün yağ
olarak değerlendiriliyor. Dizel araç kullananlar için ise CA, CB, CC ve CD türü
yağlar öneriliyor. Motor yağı, aracınızın uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde
çalışabilmesi için temel bir bileşen olduğu için fiyattan ziyade kaliteye odaklanmak
önemli.
Periyodik değişim önemli
Yağ seçiminde dönem de önemli. Kış aylarında aracınıza hangi motor yağını kullanmanız
gerektiği ve kışın arabaya kaç numara yağ koyacağınızı bilmeniz gerek. Coğrafi
konumunuza ve sıcaklık aralığınıza bağlı olarak tercih de değişiyor. Motor yağı
düzenli olarak değiştirilmelidir, çünkü zamanla kir, tortu ve kontaminasyon
birikir.
Uzun ömürlü olması için şart
Yaz aylarında kullanabileceğiniz motor yağları genellikle daha yüksek viskozite
derecelerine sahip olanlardan seçilir. Ancak, motor yağı seçimi sadece sıcaklıkla
ilgili değil. Aracınızın üretici tarafından önerilen şartnamesine uygun olan
motor yağını ve viskozite derecesini göz önünde bulundurmalısınız. Üretici önerilerine
uygun bir motor yağı kullanmak, aracınızın garanti koşullarını korumanıza ve
motorunuzun uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.
Otorapor Oto Ekspertiz
yetkilileri de yaptıkları değerlendirmede araç sahiplerinin daha az maliyetli
olarak görülen motor yağlarını değil, araçları için önerilen ve kaliteli yağları
seçmelerinin önemli olduğunu hatırlatırken, araçlarının uzun ömürlü olmasının
da buna bağlı olduğunun altını çizdiler.
Türkiye genelinde 300 den fazla bayisi olan Otorapor
tarafından hazırlanmıştır.