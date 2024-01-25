25 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
MTV ödemelerinde son hafta
MTV ödemelerinde son hafta
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Fahiş fiyata ceza yağdı
Fahiş fiyata ceza yağdı
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
Türk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyor
Türk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyor
Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor
Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor
Konut satışları yüzde 40 düştü: Kentten tersine göç başladı
Konut satışları yüzde 40 düştü: Kentten tersine göç başladı
'Seçil Erzan' dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı
'Seçil Erzan' dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

25 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

25 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 00:01, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 00:03
Yazdır
25 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze törenine iştirak edecek.

(İstanbul/13.21)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek teşkilat buluşmasına katılacak.

(Erzurum/15.15/17.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/10.00/14.30)

2- TÜİK, ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası; Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor-Trabzonspor ve Galatasaray-İstanbulspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Samsun/17.00/Rize/İstanbul/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber