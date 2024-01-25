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Hakaret avcılarına düzenleme geliyor

Adalet Bakanlığı hakaret davaları üzerinden haksız kazanç elde eden avukatları gündemine aldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 07:42, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 07:56
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Hakaret avcılarına düzenleme geliyor

Yeni Şafak'tan Oğuş Üraşan'ın ulaştığı kaynaklara göre, yargı paketinin içeriğindeki yeni düzenlemeyle hakaret dosyalarının adliyelerde oluşturduğu iş yükününün hafifletilmesinin amaçlandığını söyledi.

MASRAF İSTENECEK

Yeni düzenlemeye göre yargıya başvurulan hakaret içerikli şikayetler sonrası, Genel Soruşturma Bürosu, iddianın suç unsuru içerdiğine kanaat getirirse suçlu bulunan kişiye ön ödeme tebligatında bulunulacak. Soruşturma giderleri olarak talep edilen dosya masraflarının dahil edildiği ön ödemeye Türk Ceza Kanunu'ndaki suçun cezası da eklenerek ilgili kişiye tebliğ edilecek. Yargı paketindeki taslağa göre, art niyetli avukatların uzlaşma ve arabuluculuk müesseselerinden elde ettiği fahiş kazancın önüne geçilecek.

CEZANIN TAKİBİ SAĞLANMALI

Ankara 2 Nolu Baro avukatlarından Avukat Faruk Keleştimur, "8. Yargı Paketi taslağında yer alan TCK 125/2 kapsamındaki hakaret suçlarının, 'uzlaşmadan' çıkartılarak yalnızca ön ödemeye tabi tutulmasının cezasızlık algısını yaratabileceğini düşünüyoruz" diyerek kaygılarını dile getirdi. Keleştimur, ön ödeme ücretine avukat vekalet ücretlerinin de yansıtılması gerektiğini ifade ederek suçun takibinin sağlanması gerektiğini dile getirdi. Yeni düzenlemenin, kişilerin kutsal değerlerine karşı gerçekleşen hakaret suçlarının yaygınlaşmasına sebep olabileceğini vurgulandı.

Keleştimur, "Mağdurların suçun takibini yapamayacaklarını ve vekilleri aracılığıyla da bunun yapılmasının mümkün olmayacağını" ifade etti. Keleştimur, avukatların suçun takibinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, "Ön ödeme uygulamasının, avukatların hakaret dosyalarından haksız kazanç elde etmesinin önüne geçilebileceğini" ifade etti.

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