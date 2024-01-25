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Polat'ların eski savcısının evinde arama iddiası

Dilan Polat ve kara para aklamakla suçlanan fenomenler gibi soruşturmaları yürüten emekli savcı Gökalp Kökçü'nün evinde arama yapıldığı iddia edildi. Evde bulunan telefon, bilgisayar ve diğer dijital cihazların kopyasının alındığı öne sürüldü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 07:50, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 07:32
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Polat'ların eski savcısının evinde arama iddiası

Dilan Polat, Tuzlaspor, kara para aklamakla suçlanan fenomenler gibi kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmaları yürütürken emikli olan eski savcı Gökalp Kökçü'nün İstanbul'daki evinde HSYK savcıları tarafından arama yapıldığı iddia edildi. Aramada, emekli savcının cep telefonu ve bilgisayarları kopyalanarak, incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şubesine götürüldüğü öne sürüldü.

EŞİ OKTAR'IN AVUKATI

Emekli savcı Kökçü hakkında yürütülen soruşturmaların başında yabancı bir telefon edinerek Whatsapp üzerinden baktığı dosyalarla ilgili bilgi sızdırdığı suçlaması vardı. Gökalp Kökçü'nün 2021'de evlendiği eşi İrem Kökçü'nün geçmişte Adnan Oktar Grubu'nun içinde olduğu ve bu davada tanık olarak ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

FETÖ SORUŞTURMALARI

İşadamı Muhammed Çelebi hakkında FETÖ'cü olmadığı halde soruşturma başlatması, 'FETÖ'nün Filipinler İmamı' Abdülkadir Ketenci hakkında 2020 yılında takipsizlik kararı vermesiyle ilgili soruşturmaları da devam ediyordu. Kökçü hakkındaki bu soruşturmayı yürüten HSK müfettişi Kökçü'nün cezalandırılmasını talep etmişti. Kökçü'nün son olarak bir başsavcı hakkında yaptığı açıklamalar üzerine arama yapıldığı öne sürüldü. Gökalp Kökçü ilk olarak 19 Ocak 2007'de suikasta kurban giden Hrant Dink için başlatılan soruşturmada adını duyurmuştu.

KÖKÇÜ'DEN AÇIKLAMA

Emekli Savcı Gökalp Kökçü, aksam saatlerinde bir açıklama yaparak evinde arama yapıldığı iddialarını yalanladı. Kökçü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Konutumda yapılan bir arama, buna bağlı olarak dijitallere el koyma ve imaj alma işlemleri yapılmamıştır. Bu konuda bana yapılan resmi bir tebligatta bulunmamaktadır. Yapılan haberler yalan ve gerçek dışıdır"

ERDAL KILINÇ

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