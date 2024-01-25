Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar

İstanbul'da 14 kişilik bir çetenin; kurdukları boya, çanta, ayakkabı gibi fabrikaları, kendi elleriyle yakarak sigorta şirketlerini milyonlarca lira dolandırdığı iddia edildi. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık bir ihbar ile tespit edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirilen ihbarda; İstanbul'da bir şebekenin önceden sigortalattıkları kendilerine ait fabrikaları, kasıtlı olarak çıkardıkları yangınla yaktıkları ve doğal bir şekilde yangın çıktığı izlenimi verdikleri iddia edildi.

GÖZ GÖRE GÖRE 5 FABRİKAYI YAKTILAR

Emniyetin kapsamlı araştırmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden hazırlık raporu talep edildi. Hazırlanan raporda kendisini menajer olarak tanıtan Fatih T. adlı kişinin liderlik ettiği 14 kişilik bir çetenin 5 ayrı fabrika yakma eyleminde bulunduğu ve bu sayede sigorta şirketlerinden para aldıkları tespit edildi.

SİGORTAYA 1. SINIF MAL GÖSTERİP 16 MİLYON TAZMİNAT ALDILAR

Uslu Ayakkabıcılık isimli şirketin 2022 yılında yanması nedeniyle şirket yetkililerinin, Allianz Sigorta'dan 16 milyon lira aldıkları belirlendi. Bir ihbarcı Allianz Sigorta yetkilisini arayarak söz konusu yangının şirket yetkilileri tarafından kasıtlı şekilde çıkarıldığı, amaçlarının sigorta şirketinden para almak olduğunu söyledi.

Durumu araştıran sigorta yetkilileri, şirket yetkililerinin sigorta şirketine birinci sınıf ayakkabıları beyan ettiği ancak ilerleyen süreçlerde dükkanı boşaltarak yanıcı maddelerle dükkanı yaktıklarını belirledi.

ARACI YAKIP PARASINI ALDILAR

Savcılık soruşturması kapsamında ifadesi alınan HDI Sigorta yetkilisi ise çetenin bir aracı yaktığını, içerisinde bijuteri malzemelerinin bulunduğunu, kendilerinden zararlarını karşılamalarını talep ettiğini anlattı.

Sigorta yetkilisi; kendilerine, aracın ön kısımdan yandığının söylendiği ancak yaptıkları incelemede tavan kısmından itibaren yanmaya başladığını tespit ettiklerini belirtti. Sigorta yetkilisi ayrıca; yangın sonrası 1 milyon liralık ödeme yapılan Fatih T'yi araştırdıklarını ve Fatih T'ye hasar adı altında birçok kez para ödendiğini tespit ettiklerini söyledi.

SAKARYA'DA KUYUMCU YAKIP 30 MİLYON ALDILAR

Soruşturmaya konu olan bir diğer kundaklama olayının ise Sakarya'daki bir kuyumcu dükkanında yaşandığı öğrenildi. Fatih T. 2021'de de kuyumcu dükkanını kundaklattırarak Türkiye Sigorta'dan 30 milyon tutarında tazminat aldı. Dosyaya yansıyan kundaklama olaylarında toplamda 73 milyon lira sigorta şirketlerinin zarara uğratıldığı anlatıldı.

PARAVAN ŞİRKET KURUP KARGODAN ÇEK ÇALDIRDILAR

İncelemeler sonucunda çetenin yaptığı tek işin fabrika-dükkan yakmakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda kargo şirketlerinde çalışan kişilerle iltisaklı olarak çek çaldırdığı ihbar edildi. Organize Suçlarla Mücadele Amirliğine yapılan ihbarda; Fatih T'nin sicili temiz vatandaşları ikna ederek üzerlerine şirket kurduğu, çalınan çekleri ise bu kişiler üzerinden faktoring firmaları veya bankalardan bozdurduğu belirtildi.

İhbarın devamında çetenin en çok Ağustos 2021'de Avcılar civarında kurulan fabrika ve dükkanları olduğu, kundaklama yöntemiyle yaktıkları fabrikalar üzerinden sigorta şirketlerinden yüklü miktarda paralar aldığı anlatıldı.

AVUKATLARLA ORGANİZE ÇALIŞMA

İsimsiz ihbarda bulunan vatandaş; çetenin birçok avukatla organize şekilde çalışarak bu sayede hukukta bulunan boşluklardan faydalandığı belirterek; şüphelilerin fabrika yakma, paravan şirket kurmanın yanı sıra devleti milyonlarca lira zarara uğratmış olabileceğine dikkat çekti.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında çete üyelerinin yakalanmasına yönelik 'Kıvılcım Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 10 şüpheli ifadelerinin ardından tutuklandı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



ATAKAN IRMAK