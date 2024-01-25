MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Yurt içinde gözler merkez bankasının faiz kararında
Yurt içinde gözler merkez bankasının faiz kararında
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
MTV ödemelerinde son hafta
MTV ödemelerinde son hafta
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Fahiş fiyata ceza yağdı
Fahiş fiyata ceza yağdı
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 8.142,06 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 10:03, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 10:27
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,16 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 8.142,06 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.090,90 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli ekonomilerin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin gündemde kalmaya devam etmesinin risk iştahını beslemeyi sürdürdüğünü ifade ederek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

TCMB'nin faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyallerin yurt içi piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu aktaran analistler, piyasalarda bankanın bir süredir devam eden şahin adımlarının bu toplantıyla birlikte sona ereceği öngörülerinin hakim olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.060 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber