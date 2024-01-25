Altının gramı 1963 liradan işlem görüyor

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
MTV ödemelerinde son hafta
MTV ödemelerinde son hafta
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 1963 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1963 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 290 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 410 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 11:06, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 11:10
Yazdır
Altının gramı 1963 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 düşüşle 1955 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1963 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 290 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 20 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, önemli ekonomilerin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankalarının güvercin adımlarının gecikebileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dün, dünya genelinde açıklanan imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri üretim tarafında çarkların yavaş yavaş dönmeye devam ettiğini gösterdi.

ABD'de imalat sanayisi PMI ocakta 50,3'le son 15 ayın en yükseğine çıkarak beklentileri aşarken, söz konusu veri imalat sanayisinde yeniden genişleme bölgesine girildiğine işaret etti.

Bu durum ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiği şeklinde yorumlanırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine gidebileceği ihtimali zayıflamayı sürdürdü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 57 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutulacağı öngörülüyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 30 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber