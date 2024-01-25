Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 26 Ocak Cuma günü Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşecek. Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak.

Gezeravcı öğrencilerle görüşecek

Gezeravcı, öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle de görüşmelerde bulunacak. Türkiye'nin ilk astronotu, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerden ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle canlı bağlantılar aracılığıyla görüşecek. Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan döneceği tarihe kadar İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay'da kurulan planetaryumlar da açık olacak. Türkiye'nin Uzay Misyonu'nun anlatılacağı planetaryumlarda film gösterimleri de yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezleri de ara tatil döneminde öğrenci ve gençlerin ilgi odağı olacak.