Çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çocuğuna şiddet uygulayan M. Ç., Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 12:26, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 12:27
Kahta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ve tanık araştırmalarında videoda yer alan şahsın M. Ç. olduğu tespit edildi.
İkametgah adresinde yakalanan M. Ç. 'nin Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve kendisini bedenen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama suçundan tutuklandığı öğrenildi.