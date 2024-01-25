Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 82 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2023'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 2478 oldu.

Suriye'de 56 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçiğin, harekat bölgelerine gerçekleştirdiği taciz atışlarına verdiği karşılıkla 56 terörist etkisiz hale getirildi. 3 terörist ise Hudut Karakoluna teslim oldu. Böylece 1 Ocak 2023'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 557 oldu.

Hudut güvenliği

Hudutlarımızdan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 191 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/YPG ve 4'ü DEAŞ olmak üzere 8'i terör örgütü mensubu. 6.430 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 498'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 153 oldu.