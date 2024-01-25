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Bir 'Seçil Erzan' vakası da Denizli'den

Denizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirtip, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen para toplayıp, milyonlarca euroluk dolandırıcılık yatıkları ileri sürülen 3 kişi hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 12:42, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 12:42
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Bir 'Seçil Erzan' vakası da Denizli'den

Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2022 yılında Ertuğrul S. (39) tarafından 'dijital finans' alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu. Çevrede kendisini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağlayan Ertuğrul S., bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu.

Ertuğrul S., başta Fransa, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para topladı. İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi. Bir süre sonra para yatıranlar, kar paylarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul S. ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Hicabi P. (29) ve Tolga D. (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya başladı.

'LÜKS HAYATLAR VE AÇILIŞLARLA GÖZ BOYAMIŞLAR'

Dolandırılan kişilerden bazılarının avukatı olan Gizem Üğür, olayın ikinci 'Seçil Erzan' vakası olduğunu, tek farkının ise dolandırılan kişilerin ünlü olmaması olduğunu söyledi. Yaptıkları araştırmada şüphelilerin, lüks yaşam tarzlarıyla çevrelerini etkileyerek şirkete para yatırmaya ikna ettiklerini belirten Avukat Üğür, "Dolandırıcılık sistemi 'Ponzi Sistemi' gibi işliyor. Piramitsel dolandırıcılığın bir türüdür.

Şüpheliler önce akrabalarından şirkete yatırım yapmalarını isterler. Bir verip, üç alacaklarını ya da aylık yüzde 15 kar vereceklerini söylerler. Ardından da çevrelerine bu karları birkaç ay dağıtırlar. Etraftan bunu gören insanlar da yatırım yapma kararı alırlar. Müvekkillerim de bu şekilde dolandırıldılar. Yatırılan paraya aylık yüzde 15, yıllık da çarpı 5 katı iade edeceklerini vadetmişler. Lüks hayatlar, lüks açılışlarla da insanların gözünü boyamışlar. Yaptığımız araştırmada 20 bin euro ile 300 bin euro arasında yatarım yapanlar var. Çoğunluğu Avrupa'da yaşayan gurbetçiler ve yabancılardan oluşan 750 kişi parasını bu şirkete ve kişiye göndermiş. Para yatıranların büyük kısmı kar payı alamadı, bir kısmı da ancak 2 ay yüzde 15 alabilmiş. Hiç alamayanlar da var" dedi.

Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, soruşturmanın devam ettiğini belirten Avukat Üğür, "Şüphelilerin soruşturma kapsamında polis tarafından ifadeleri alındı. Kendilerinin kimseden yatırım amaçlı para almadıklarını, Dubai merkezli şirketinde Denizli'de reklamını yaptıklarını söylemişler. Bunların şirketine ve kendi isimlerine gönderilen büyük miktarlardaki paraların dekontları bizde var. Hepsi suç duyurusundaki dosyada mevcut. Dolandırılan kişileri de 'Suç duyurusunda bulunursanız paranızı alamazsınız' diye korkutmuşlar. 2 yıldır ana parasını alamayanlar var. Türlü türlü bahaneler buluyorlarmış. Ortada çok büyük bir para var ve nerede olduğu belli değil. Dolandırılan yabancı uyruklu kişiler de kendi ülkelerinde gerekli kurumlara şikayetlerini yaptılar. Şüphelilerin yurt dışına kaçma şüphesi var, acilen yurt dışı yasağı gibi önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

'HEP BAHANELER UYDURUP, BEKLEMEMİZ GEREKTİĞİ SÖYLENDİ'

İsviçre'de yaşayan ve 120 bin eurosunun dolandırıldığını belirten Celine Geiser, "Yatırımımın sonuna geldiğimde paramı geri almak için Ertuğrul S. ile iletişime geçtim. Bana, Covid-19 nedeniyle ve fonları bloke eden paranın durumu ile ilgili sorunlar olduğunu söyledi. Her aramada bana Türkiye'deki enflasyondan tutun da ofis sitesinin güncellenmesine kadar başka birçok bahane uydurup, beklemem gerektiğini söyledi" dedi.

Fransa'da yaşayan ve 50 bin euro dolandırılan Jeremy Petit ise "Ertuğrul S.'yi 2012 yılından beri tanırım. Sahibi olduğum kafemin önüne çok büyük bir lüks araçla geliyordu. Bu sebeple ona nasıl lüks araçlar satın aldığını sordum. Bana 'Sen de alabilirsin' deyip, yatırımdan bahsetti. Ben de parayı gönderip, yatırım yaptım. Ancak vadedildiği gibi hiç para alamadım. Kendisi her görüşmemizde vaatlerin yerine getirileceğini Corana19 pandemisi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin paraları bloke ettiğini ve bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi. En son enflasyon nedeniyle devletin, euro hesaplarına el koyduğunu, bu nedenle elleri kolları bağlı olduğunu söyledi. Devlet izin verir vermez paraları yatıracaklarını söyledi" diye konuştu.

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