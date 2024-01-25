Fatih Camisi saldırganı hakkında iddianame düzenlendi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
MTV ödemelerinde son hafta
MTV ödemelerinde son hafta
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Fatih Camisi saldırganı hakkında iddianame düzenlendi

Fatih Camisi'nde cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 13:08, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 13:10
Yazdır
Fatih Camisi saldırganı hakkında iddianame düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galip Usta ile Bilal Erdem'in bıçakla, Yusufcan İslam'ın da darp sonucu yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber