Acil iniş yapan uçağın pilotları kazayı önledi

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağı, teknik arıza nedeniyle bir süre şehir merkezinde alçak irtifa uçuşu yaptı.

Uçağın, Fevzioğlu Mahallesi'nde akan trafiğin üstünden ve binalara yakın mesafeden uçması kısa süreli paniğe neden oldu.

Alçak irtifada bir süre mesafe kateden uçak, pilotların dikkati sayesinde pist dışında güvenli bir bölgeye acil iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.