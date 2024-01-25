Turgut Altınok: ABB enflasyon oranının altında bir zam yaptı

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak'ta muhtarlarla bir araya geldi. Altınok, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Basın mensuplarının ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye işçilerine yüzde 70 zam yaptığını hatırlatması üzerine Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu. Keçiören Belediyemizde çalışan işçilerimizden daha düşük maaş alıyordu. Halbuki ABB'nin daha büyük bütçesi, daha büyük imkanları var. ABB'de işçilerimiz hak ettiği zammı alamamıştır. Biz hakları olan zammı vereceğiz" diye konuştu.

"Ankara'yı karış karış biliyoruz"

Seçim çalışmaları hakkında konuşan Altınok, "Ankara'yı biliyoruz, Mamak'ı biliyoruz. Burada muhtarlarımız ile toplantı yaptık. Muhtarlarımızın birçoğunu tanıyoruz, biliyoruz. Altınok, Ankara'yı bilen bir belediye başkanı, hizmetkar. Neredeyse 18 saat, 19 saat cumartesi demeden, pazar demeden, tatil demeden sokaklarda görev yaptık biz. Ankara'yı karış karış biliyoruz. İnşallah bu hizmetler Ankara'mızın her köşesine yansıyacak, bunu da göreceğiz" açıklamalarında bulundu.