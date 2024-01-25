10 katlı binadan düşerken fileye takıldı

Kuzeykent Mahallesi 31112 Sokak'ta yapımına devam edilen binada çalışan işçi, henüz belirlenemeyen nedenle 4'üncü kattaki güvenlik filesine düştü.

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