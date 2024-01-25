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Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Doğal gazda ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz' dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 15:31, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 16:01
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Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, burada yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti;

Doğal gaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz önümüzdeki dönemle alakalı. Petrol piyasasında da tabi özellikle otomatik fiyatlandırmadan dolayı başka bir değişken de döviz. Dolayısıyla dövizdeki oynama da petrol, akaryakıt fiyatlarında bir düzenleme ihtiyacı olabilir. Zaman zaman yukarı, zaman zaman aşağı yönlü olabilir. Ama doğal gaz ve elektrikte, onu daha net söyleyebilirim, Türkiye için herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz.

Elektrikte ve doğal gazda yaklaşık yüzde 50'lik bir sübvansiyon söz konusu. Meskenlerde, hane halkında. Yani devletimiz bu gruptaki tüketicileri desteklemeye devam ediyor.

"Ürettiğimiz elektriğin yüzde 42'si yenilenebilir enerjiden geliyor"

Yüzde 55'lik kurulu gücümüz bugün itibarıyla yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor elektrik tarafında. Bu bizim üretimimiz noktasında neye geliyor diye baktığımızda ürettiğimiz elektriğin yüzde 42'si yenilenebilir enerjiden geliyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Hedefimiz bu yıl içerisinde santrali devreye almak. Takip eden yıllarda 25,26,27, 28'de diğer 3 reaktörü devreye aldığımızda, yani 2028 yılına kadar biz bu 4 reaktörü devreye almak istiyoruz. 4,8 gigavatlık veya 4 bin 800 megavatlık kurulu güce erişmiş olacağız.

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