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46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu:- "41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır. İnşallah 1 Şubat'ta kuraları çekeceğiz ve 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız"- "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca dışarıda, rezerv alanlarda değil şehir merkezinde yıkılan bölgelerin yeniden ihyası ve inşasıyla ilgili yoğun çalışma var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 16:19, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 16:29
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46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak

- İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağını, 6 Şubat'ta ise konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaptığı incelemelerin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Depremlerin yıl dönümünün yaklaştığını anımsatan Karaloğlu, 6 Şubat tarihinin içinde olduğu haftada kaybedilen canlar için anma etkinlikleri düzenleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin hemen ardından 1 yılda konutların teslimine yönelik açıklamalarını anımsatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 1 Şubat saat 16.00'da ilk kura törenini yapacağız. 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır. İnşallah 1 Şubat'ta kuralları çekeceğiz ve 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız. Vatandaşımız bir senedir önce çadırda sonra konteynerde epeyce sıkıntı çekti. İnşallah bu gördüğünüz daire, binalarda parkıyla, bahçesiyle, yoluyla kendilerine yakışır bir şehir yaşantısına kavuşacaklar. Kardeşlerimiz inşallah kısa zamanda yeni yaşam alanlarında, kalıcı konutlarda yaşamına devam edecek."

Karaloğlu, deprem konutlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut eliyle yapılsa da bölgedeki tüm operasyonların AFAD üzerinden yürütüldüğüne işaret etti.

AFAD olarak kura çekiminden önce bölgeyi gezdiklerini anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Hatay ve ilçelerini gezdik. Kahramanmaraş'a gelirken İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde kura çekeceğimiz konutlarda incelemelerde bulunduk. Bugünde Kahramanmaraş valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve bölge müdürlerimizle özellikle konut alanlarında devam eden alt yapıları yeniden gözden geçirdik. Sorunumuz varsa onların çözümüyle ilgili hep beraber çözüm üretmeye çalıştık. Şimdi de yerinde bir inceleme yapıyoruz. Biz vatandaşa anahtarı verip de buraya gönderdiğimizde vatandaşımız bir sorunla karşılaşmasın, gelsin huzur içerisinde burada yaşamına devam etsin diye bir gayretimiz var."

- Yeni hedef şehir merkezlerindeki toplu yaşam alanları

Konutların bulunduğu alanlarda okul, cami, park, alışveriş merkezi gibi sosyal ve ekonomik ihtiyaçların giderilmesi için de inşa çalışmalarının sürdüğünü aktaran Karaoğlu, "Çok yoğun bir çalışma var. Depremden sonra 45. gün temeller atıldı. Biz daha çok rezerv alan dediğimiz şehrin bitişiğindeki alanlarda, yeni konutlar yaptık ama şimdi döndük artık yıkılan şehir merkezlerinde devam eden konut alanlarımızda da incelemelerde bulunacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca dışarıda, rezerv alanlarda değil şehir merkezinde yıkılan bölgelerin yeniden ihyası ve inşasıyla ilgili yoğun çalışma var. İnşallah bundan sonra şehir merkezlerinin ayağa kalkmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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