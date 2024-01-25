Ata Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 'AK Parti kapatılsın' başvurusu yaptı

Yargıtayın Ahlatlıbel'deki yerleşkesi önünde partililerle birlikte basın açıklaması yapan Zeybek, Ata Parti olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Cumhuriyetin temeli olan laiklik ilkesiyle ilgili başvuru yaptıklarını bildirdi.

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