Bakan Göktaş'tan deprem nedeniyle Malatya'daki psikososyal destek ekiplerine sahaya çıkma talimatı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler, vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.

Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentteki bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması için talimat verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

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