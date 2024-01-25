MHP'li Aksu'dan 3600 ek gösterge açıklaması

MHP Genel Başkan yardımcısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili İsmail Faruk Aksu TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1. bölümü üzerinde konuştu.

Aksu, çalışma hayatının işçi ile işveren haklarının dengeli bir şekilde korunmasının yanında, işin korunmasını da dikkate alan politikalar çerçevesinde tanzim edilmesini gerekli gördüklerini söyledi.

3600 Ek gösterge'nin yanı sıra diğer sosyal haklar ile ilgili önemli konulara da değinen Aksu,'SSK ve BAĞKUR prim farkının giderilmesi, kariyer uzman, denetim elemanı ve kamu mühendislerinin mali haklarının iyileştirilmesi gibi öncelikli konuların çözüme kavuşturulması beklentimizdir.' İfadelerini kullandı.

MHP'li Aksu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Teklifle kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmakta, asgari ücret işveren desteği artırılmakta, kadın ve genç istihdam desteklerinin süresi uzatılmakta, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetim yetkisine açıklık getirilmektedir. Ayrıca, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında ilave artış yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışma hayatına ilişkin politikamızın esası toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği bir iş gücü piyasasının oluşturulmasına dayanmaktadır. Çalışma hayatının işçi ile işveren haklarının dengeli bir şekilde korunması yanında işin korunmasını da dikkate alan politikalar çerçevesinde tanzim edilmesini gerekli görüyoruz.

'Sosyal Güvenlik sisteminde reformist adımların atılmasını da öngörüyoruz'

İşsizlikle mücadelenin, istihdam odaklı sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi, istihdam edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve girişim odaklı piyasanın tesis edilmesinin esasında olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda çalışma hayatına ve sosyal güvenlik sistemine yönelik köklü ve kalıcı reformist adımların atılmasını da öngörüyoruz. Görüştüğümüz kanun teklifinde de bu amaçlara yönelik önemli düzenlemeler yer almaktadır.

4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesiyle genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Yapılan düzenlemeyle ise kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu da eklenmektedir. Ayrıca, kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için gereken şartlar işçi lehine değiştirilerek kısa çalışma başlama tarihinden önceki son üç yılda gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilmektedir. Bir diğer düzenlemeyle de işverene sağlanan asgari ücret desteği artırılmaktadır. İş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016 yılından itibaren işverenlere asgari ücret desteği verilmektedir. Teklifle, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan ve 2023 sonunda 500 TL olarak uygulanan bu desteğin 2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için aylık 700 Türk lirasına çıkarılması öngörülmektedir. Kanun teklifiyle yapılan önemli bir düzenleme de özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesine ilişkindir. 2011 yılından bu yana uygulanan ve yüzde 55'i kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulamasına 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edilmesi, bu tarihten sonra bir yıl süreyle desteğin uzatılabilmesi için de Cumhurbaşkanına yetki verilmesi teklifle düzenlenmektedir. şeklinde konuştu.