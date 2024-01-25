ABD ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü

ABD ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023'ün ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 arttı.

Bu dönemde beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, yüzde 2 büyümesi tahmin ediliyordu.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyümüştü.

ABD ekonomisi 2023 genelinde ise yüzde 2,5'lik büyüme performansı gösterdi.

Büyüme hızında geçen yıl bir önceki yıla göre artış görülen ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de gösterdiği yüzde 2,2'lik daralmanın ardından 2021'de yüzde 5,8 ile güçlü bir büyüme kaydetmiş, 2022'de ise büyüme hızı yavaşlayarak yüzde 1,9 olmuştu.

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları, özel stok yatırımları ve konut sabit yatırımlarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde büyümeye negatif etki yapan ithalat da arttı.

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen büyüme oranının ABD ekonomisinin resesyon korkularına meydan okuduğunu ve seçim yılında iyimser bir tablo sunduğunu belirtti.