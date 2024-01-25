İran Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfaya başladık' açıklaması

Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
Bakan Kacır: Meclise Uzay Kanunu götürmek istiyoruz
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

İran Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfaya başladık' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara ziyaretinin ve sonuçlarının, Türkiye ve İran arasında ikili ve bölgesel işbirliği alanında "yeni bir sayfanın başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 20:59, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 21:52
Yazdır
İran Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfaya başladık' açıklaması

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine dün Ankara'ya yaptığı ziyareti değerlendirdi.

İranlı Bakan, iki ülke liderleri arasındaki görüşmelerde, ticaret, yatırım, ekonomi, kültür, turizm, sınır güvenliği ve terörle mücadele dahil birçok anlaşmaya imza atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı.

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret ve sonuçları, iki ülke arasında ikili ve bölgesel işbirliğinde yeni bir sayfanın başlangıcıdır."

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Ziyaret kapsamında iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından liderlerin huzurunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber