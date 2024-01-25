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Rusya Soruşturma Komitesi: Düşen İl-76 uçağı Ukrayna'dan atılan füzeyle vuruldu

- Rusya Soruşturma Komitesi, ülkenin Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu İl-76 tipi Rus uçağının Ukrayna'dan fırlatılan füzeyle vurularak düştüğünü ve olaya ilişkin terör soruşturması yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2024 20:41, Son Güncelleme : 25 Ocak 2024 20:42
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Rusya Soruşturma Komitesi: Düşen İl-76 uçağı Ukrayna'dan atılan füzeyle vuruldu

Komiteden yapılan açıklamada, Belgorod bölgesinde İl-76 askeri nakliye uçağının düşmesine ilişkin incelemelerin oluşturulan ekiplerle sürdürüldüğü belirtildi.

Olayın terör soruşturması kapsamında incelendiği vurgulanan açıklamada, "Olay yerindeki incelemeden elde edilen ön veriler de dahil olmak üzere soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçları, uçağa Ukrayna topraklarından gelen bir uçaksavar füzesi tarafından saldırı yapıldığı sonucuna varmamızı sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu "terör eyleminin" gerçekleştirilmesinde yer alan Ukrayna ordusundan kişilerin kimliğinin belirlenmesi için araştırmaların da sürdüğü kaydedildi.

- Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından atılan roketle Belgorod bölgesinde vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdıklarını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulmasının "korkunç bir eylem" olduğunu belirterek, "Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ise Rusya'nın, esirlerin nakli için Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini açıklamıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidini ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna Dışişleri Bakanlığına olayla ilgili ellerindeki verileri ortaklarıyla paylaşma talimatı verdiğini belirterek, "Devletimiz, bu olaya ilişkin uluslararası soruşturma yapılması konusunda ısrar edecek." ifadelerini kullanmıştı.

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