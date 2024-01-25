Silivri Adliyesi önünde havaya ateş eden zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Silivri Adliyesi önünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Zanlının kimliğini tespit eden ekipler, kısa süre sonra N.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, taraflarından biri olduğu davanın duruşmasına girdiği, adliye çıkışında, davanın taraflarından başka bir gruptan kendisine yönelebilecek saldırı ihtimalini bertaraf etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayda kullanılan silah, adliye yakınlarındaki bir mezarlıkta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. tutuklandı.